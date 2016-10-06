Порошенко про введення візового режиму з Росією: рішення має ухвалювати Рада

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі у Київському національному університеті ім. Шевченка зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

На запитання щодо перспектив запровадження Україною візового режиму з Росією Порошенко відповів: «Я очікую рішення парламенту».

Як зауважив президент, відповідне питання потребує дискусії з українською громадськістю.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада планує звернутися до уряду щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.

3 жовтня голова Верховної Ради Андрій Парубій на Погоджувальній раді запропонував обговорити можливість введення візового режиму з Росією і розширення санкцій щодо РФ. Він нагадав, що на початку 2016 року вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян. Пізніше того ж дня Парубій спрогнозував, що парламент розгляне питання про введення візового режиму з РФ вже на цій сесії.

Фракції «Народний фронт», «Батьківщина», «Самопоміч» заявляли, що мають намір підтримати ініціативу про введення візового режиму з Росією.