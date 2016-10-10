У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ: серед питань порядку денного ситуація в Україні

Пленарні засідання пройдуть з 10 до 14 жовтня включно.

Очікується, що в рамках пленарного засідання до парламентарів звернуться президент Франції Франсуа Олланд, міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу та міністра закордонних справ Естонії Юрген Лігі.

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Також на запитання політиків буде відповідати генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд.

Безпосередньо українське питання буде обговорюватися в середу. Зокрема, на порядку денному дві доповіді: «Політичні наслідки конфлікту в Україні», автором якої є депутат від Словаччини Крістіна Зеленкова та «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, які знаходяться поза контролем української влади», автором якого виступила депутат від Німеччини Марілуіза Бек.

Крім того, члени української делегації очікують на дебати щодо санкцій проти РФ та російської делегації. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала член делегації, віце-голова Верховної Ради України Ірина Геращенко. «Нас чекають непрості дебати щодо санкцій проти РФ і російської делегації», — повідомила вона, хоча офіційно це питання на порядку денному не стоїть.