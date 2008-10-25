Азаров: Тимошенко під тиском МВФ діє із точністю до навпаки

13:33, 25 жовтня 2008
Політика
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Політик думає, що ситуація погіршиться

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ вважає недоцільним виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду, оскільки через це ситуація в країні може тільки гіршати.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" .

«Наш уряд під тиском МВФ діє із точністю до навпаки. Треба знижувати податки — він їх підвищує, треба пом’якшувати фіскальну політику там, де це можливо з погляду підвищення попиту на внутрішньому ринку, — він її посилює... І якщо ми зараз підемо на виконання всіх вимог МВФ, то ситуація тільки погіршиться», — зазначив М.АЗАРОВ.

Тому, за його словами, слідувати рекомендаціям МВФ і отримувати від нього кредит Україні зараз недоцільно.

Водночас М.АЗАРОВ зазначив: «Якби Національний банк від початку проводив більш зважену й адекватну ситуації політику, а не спочатку зміцнював необгрунтовано курс (долара), а потім допускав його обвали, у нас не було б таких проблем із підтримкою курсу», — додав він.

Водночас М.АЗАРОВ висловив упевненість, що Національний банк і зараз може досить швидко зняти паніку на валютному ринку, діючи більш рішуче та оперативно.

Як повідомляв УНІАН, український уряд має намір отримати від МВФ фінансову допомогу для підтримки фінансового сектору.

 

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