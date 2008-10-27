Семенюк думає, що незабаром Луценко полюбить Партію регіонів

Колишній однопартієць Валентини Семенюк Юрій Луценко не тягає на допити голову ФДМУ. Про це Семенюк заявила у інтерв’ю радіо “Свобода”. “Ні, слава Богу, не тягає, одне, що у мене був конфлікт, коли 6 лютого цього року пан Турчинов вирішив завести пана Портнова, то охорона, якій я плачу гроші, вирішила мене не допускати до Фонду держмайна, бо якусь прийняли постанову Кабінету Міністрів. І я після того звернулася до Президента, і, звичайно, я пішла на охорону, яку дав мені Президент і для мене особисто, і для Фонду державного майна України. Тобто з квітня у мене інша охорона, тому що я побачила, що пан Луценко може служити всім, кому потрібно”, - сказала голова ФДМУ.

Водночас Семенюк висловила припущення, що незабаром Луценко може потоваришувати вже з регіоналами: “Давайте я спрогнозую. Дай Бог, щоб я ще прийшла до Вас у цю студію, я Вам спрогнозую: зараз велика любов до Юлії Володимирівни, пройде по списку Юлії Володимирівни, через місяці три-чотири буде найулюбленішим до Партії регіонів. Дай Бог, щоб я помилилась”. У відповідь на зауваження кореспондента, мовляв Луценка Колесніков терпіти не може... Семенюк заявила, що на її думку “справа не тільки в Колесникові, тут зовсім в іншому справа. А тоді, знаєте, від великої любові до великої нелюбові один шаг...”