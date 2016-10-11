Порошенко домовився про зустріч з прем'єром Нідерландів

Про це прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко написав у Twitter.

"Президент домовився про зустріч з прем'єром Нідерландів цього місяця в Брюсселі", - зауважив прес-секретар глави держави.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Однак 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо цієї угоди. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій стосовно подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Водночас 22 вересня Рютте заявив, що Нідерланди можуть не ратифікувати угоду в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що угода в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та Україну.

30 вересня комісар Єврооюзу з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом заявила, що уряд Нідерландів ще не звертався до ЄС з пропозиціями подальших дій після референдуму щодо асоціації України.

10 жовтня голова Представництва Євросоюзу в Україні Хюґ Мінгареллі заявив, що вважає дуже малоймовірною ратифікацію Нідерландами угоди до саміту в Брюсселі, який відбудеться 24 листопада.