"Ніякого діалогу!": Світовий конгрес українців відреагував на заяви президента ПАРЄ щодо повернення до неї РФ

Про це повідомляє прес-служба СКУ.

Президент СКУ Євген Чолій, наголосивши на резолюціях ПАРЄ 1990 (2014), 2034 (2015) та 2063 (2015), які безпосередньо стосуються анексії Криму, порушень людських прав на півострові, включаючи свободу слова, та військових дій Росії у східній Україні, акцентував, що з боку Російської Федерації не було жодних спроб, щоб вирішити будь-які з проблем, які порушила ПАРЄ, та що Російською Федерацією жодним чином не було продемонстровано будь-яких спільних інтересів щодо захисту людських прав, демократії чи верховенства права.

“Світовий конгрес українців наполягає на тому, що з Російською Федерацією не може бути ніякого конструктивного діалогу на основі взаємної поваги, поки вона цілком не імплементує Мінські домовленості, не поверне Автономну Республіку Крим і місто Севастополь під контроль України, не виведе свої війська зі Сходу України та не вирішить всі питання, які продовжують бути наслідками цих кричущих порушень норм міжнародного права і міжнародних угод”, - заявив Чолій.

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Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня президент ПАРЄ Педро Аграмунт, відкриваючи осінню сесію, заявив, що асамблея має зробити все необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції. Він підкреслив, що "деякі групи" в асамблеї заважають веденню її діалогу з РФ.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ може дискредитувати саму асамблею.