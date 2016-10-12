Круглий стіл "Ринок землі в Україні: бути чи не бути? (наживо)

12 жовтня о 13-00 в УНІАН проходить круглий стіл в рамках проекту УНІАН-АГРО, присвячений питанням аграрної тематики на тему: «Ринок землі в Україні: бути чи не бути? Які законодавчі інструменти необхідні для ефективного обігу земель сільськогосподарського призначення?». До участі запрошені: представники Міністерства аграрної політики та продовольства та Державного агентства геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр); народні депутати України, члени Аграрного комітету Верховної Ради України; Українського держфонду підтримки фермерських господарств; представники асоціацій Земельного союзу України; Української аграрної конфедерації, Українського клубу аграрного бізнесу, Асоціації фермерів і приватних землевласників та інші (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).