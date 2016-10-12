Круглий стіл "Ринок землі в Україні: бути чи не бути? (наживо)

13:00, 12 жовтня 2016
Політика
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Круглий стіл в рамках проекту УНІАН-АГРО на тему: «Ринок землі в Україні: бути чи не бути? Які законодавчі інструменти необхідні для ефективного обігу земель сільськогосподарського призначення?» 

12 жовтня о 13-00 в УНІАН проходить круглий стіл  в рамках проекту УНІАН-АГРО, присвячений  питанням аграрної тематики  на тему: «Ринок землі в Україні: бути чи не бути? Які законодавчі інструменти необхідні для ефективного обігу земель сільськогосподарського призначення?». До участі запрошені: представники Міністерства аграрної політики та продовольства та   Державного агентства геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр); народні депутати  України, члени Аграрного комітету Верховної Ради України; Українського держфонду підтримки фермерських господарств; представники асоціацій Земельного союзу України;  Української аграрної конфедерації,  Українського клубу аграрного бізнесу,  Асоціації фермерів і приватних землевласників та інші (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). 

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