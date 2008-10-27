Вінський подумує купити банк

Міністерство транспорту і зв`язку України вивчає можливість придбання одного з вітчизняних банків через підприємство, підвідомче міністерству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що це стане форматом «нашого реагування на проблеми з обслуговуванням у банках».

У той же час Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що остаточно питання не вирішене. «Поки що це питання - тільки як тема до роздуму. Думаємо, в якому форматі краще це зробити. Тобто, я хотів би, щоб ми мали банк, якому зможемо повністю довіряти», - сказав він. За словами міністра, вирішення питання може зайняти 1-3 місяці.

Що стосується «Експрес-банку», частку в якому має «Укрзалізниця», Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що не задоволений співпрацею з цим банком.

«В «Експрес-банку» всього 16% акцій належить «Укрзалізниці», Львівській залізниці, ще одному підприємству (галузі – УНІАН). Причому не одержано дивідендів, тобто ми нічого, крім того, що цей банк знаходиться в нашому приміщенні (не маємо – УНІАН). Це комерційна структура приватного характеру, на яку ми ніякого впливу не маємо. І прибуток - нуль за чотири роки. Тому я вважаю, що категорично неправильно використовувати такі величезні оборотні кошти, які йдуть по нашій системі, і на виході не мати ніяких преференцій», - сказав Й.ВІНСЬКІЙ.

Довідка УНІАН. АБ «Експрес-банк» був зареєстрований 12 квітня 1994 року.

До 2005 року підрозділи «Укрзалізниці» володіли контрольним пакетом акцій «Експрес-банку», проте згодом частина пакета була реалізована комерційним структурам.

За даними банку, на 1 січня 2008 року основними акціонерами банку були: ТОВ «Експресінвест», пряма участь – 78,8408%; «Укрзалізниця», пряма участь – 9,5031%; «Український державний центр «Лески», пряма участь – 8,1335%.