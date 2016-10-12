Дві великі групи у ПАРЄ оголосили, що не підтримають повернення Росії до асамблеї

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЄНП Аксель Фішер сьогодні під час дебатів у ПАРЄ.

«Анексія Криму суперечить (міжнародному) праву, ми її засуджуємо, і це має бути чіткий меседж, що ми підтримуємо наших друзів-українців у ПАРЄ», - заявив він.

«Вибори, які пройшли в Криму, організовані російською владою до російської Думи, – це теж незаконно, це чітке послання зовнішньому світу. Ось дехто казав, що, можливо, треба повернути Росію спеціальним якимось статусом або регламентом, але наша група каже – ні. У нас дім демократії, верховенства права, прав людини, у нас є основоположні принципи, вони дуже важливі. Ми не змінюємо правил щодо Росії, Туреччини або будь-якої іншої країни, йдеться про принципові питання», - заявив Фішер.

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У свою чергу британський парламентарій, член групи консерваторів, член комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти сер Роджер Гейл вважає неприпустимим повернення російської делегації в ПАРЄ.

«Я думаю, що Асамблея не може допустити того, що така країна, яка винна у скоєнні воєнних злочинів у Сирії, знову приєдналася до ПАРЄ, оскільки це буде порушенням міжнародних законів і прав людини», - заявив він.

При цьому парламентарій нагадав, що обмеження на російську делегацію в ПАРЄ було накладено у зв'язку з анексією Криму і агресією на Донбасі.