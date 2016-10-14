Українська армія стає однією з найбільш боєздатних у Європі – Турчинов

Українська армія сьогодні стає однією з найбільш боєздатних в Європі, а професія захисника Батьківщини - однією з найшанованіших у суспільстві.

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Про це йдеться у переданому УНІАН привітанні секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з нагоди Дня Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України.

«Професія захисника Батьківщини нині одна з найбільш шанованих в українському суспільстві, а наша армія сьогодні стає однією з найбільш боєздатних в Європі. Так склались обставини. Щоб зупинити ворога, ми взяли до зброю до рук, і щодня мужні воїни - нащадки козаків - стоять в проломі за Україну», - зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що успіх перемог у протистоянні з ворогом – не лише в сучасній зброї і професіоналізмі військовослужбовців, але, перш за все, в єдності народу.

«Сьогодні, в День Покрови Пресвятої Богородиці, ми святкуємо День захисника України. Це не випадково - на Запорізькій Січі козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею і покровителькою. Тому дуже символічно, що День захисника ми святкуємо на Покрову. Поєднання історичної пам'яті та духовних традицій – це той фундамент, на якому ми будуємо нашу демократичну європейську державу», - повідомив Турчинов.

Він також зазначив, що лише за два роки завдяки спільним зусиллям вдалось відродити та озброїти українську армію.

«Кожен сьогодні робить все, що може, щоб Україна стала незалежною, демократичною, потужною європейською державою, а гарантом нашої незалежності та розвитку є сильна та незламна українська армія», - наголосив Турчинов.