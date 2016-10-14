Відзначення Дня захисника України в Києві (фоторепортаж)

Сьогодні відзначають День захисника України. Свято встановлено указом президента Петра Порошенка від 14 жовтня 2014 року.

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Крім того, 14 жовтня 1942 року було офіційно утворено Українську повстанську армію, тому традиційно це також день УПА.

З нагоди свята сьогодні в державі відбудеться ряд заходів: концерти, виставки, фестивалі.

Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною в Софійському соборі взяли участь у «Молитві за Україну».

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У спільній молитві також взяли участь предстоятелі церков та керівники релігійних організацій, члени уряду і керівники силових відомств.

Петро і Марина Порошенко поставили свічки та помолилися біля старої ікони Божої Матері.

Також у Києві за участю Порошенка відбулася церемонія принесення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Під час урочистостей з нагоди Дня захисника України троє військових ВСУ удостоєні звання Герой України, з яких двоє – посмертно. Також президент відзначив державними нагородами 265 учасників АТО.