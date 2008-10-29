Ющенко написав лист Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує уряду відновити дію постанови, що встановлювала пільгові тарифи на електроенергію для відкритого акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) та казенного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент наголошує у листі до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Президент глибоко стурбований ситуацією, що склалася у Запорізькому регіоні на двох найбільших підприємствах області, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, - відкритому акціонерному товаристві «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та казенному підприємстві «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Глава держави підкреслює, що на цих підприємствах затрати на електроенергію для виробництва первинного алюмінію, його сплавів і титану стали настільки значними, що призвели до негативного кумулятивного фінансового результату за період з жовтня 2007 року по вересень 2008 року.

В.ЮЩЕНКО зазначає, що з метою оперативного реагування на ситуацію, що склалася в деяких галузях економіки, Кабінет міністрів України вже затвердив ряд першочергових заходів, одним із яких є встановлення мораторію на підвищення цін на електроенергію для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу (постанова від 14 жовтня 2008 року № 925).

Президент підкреслює, що на сьогодні від алюмінієвої галузі значною мірою залежить робота автомобілебудівної, енергетичної, авіабудівної, пакувальної, кабельної та космічної промисловості України.

«З метою зняття соціальної напруги, що може виникнути у регіоні у зв`язку із зупиненням роботи зазначених містоутворюючих підприємств, недопущенням вивільнення працівників (близько 6 тис. осіб) та забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва первинного алюмінію, його сплавів і титану, відповідно до статей 102, 113, 116 Конституції України прошу Вас внести на найближче засідання уряду проект постанови Кабінету міністрів України «Про відновлення дії постанови Кабінету міністрів України від 10 червня 2002 р. № 795», – наголошує у листі до прем`єр-міністра глава держави.

Основною метою цього урядового акта, підкреслює Президент, є відновлення дії скасованого в 2005 році порядку визначення для ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» і казенного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» рівня роздрібних цін на електроенергію, спожиту для технологічних потреб, який встановлює її залежність від коливань цін на продукцію зазначених підприємств на Лондонській біржі металів, забезпечуючи при цьому мінімальний рівень рентабельності.

Уповноваженим від глави держави щодо представлення на засіданні уряду зазначеного проекту постанови Кабінету міністрів України В.ЮЩЕНКО визначає першого заступника глави Секретаріату Президента України – представника Президента України у Кабміні Олександра ШЛАПАКА.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня стало відомо, що Запорізький алюмінієвий комбінат (ВАТ "ЗАлК") планується відключити від енергопостачання через борги за спожиту електроенергію.

"ЗАлК" - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн первинного алюмінію в рік.

У січні 2008 р. генеральний директор ВАТ "ЗАлК" Олександр КОТЮК заявив, що підприємство в результаті підвищення тарифу на електроенергію (до 6 центів за 1 квт/ч) стало "планово збитковим".

Казенне підприємство "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) - єдиний виробник губчастого титану в Україні та Європі з проектною потужністю 11 тис. тонн на рік. Комбінат підконтрольний Міністерству промислової політики України.

ЗТМК за 9 місяців 2008 р. через витрата на виробництво понизив рентабельність роботи більш ніж втричі - з 56,4% до 17,7%.

Довідка УНІАН. Постанова Кабміну від 10 червня 2002 р. N 795 “Про забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва первинного алюмінію, його сплавів і титану”, встановлювала, що профільні державні органи у місячний термін повинні були розробитити, затвердити та ввести в дію для ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" і казенного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат" порядок визначення рівнів роздрібних цін на електроенергію, спожиту ними виключно для технологічних потреб, залежно від коливань цін на продукцію зазначених підприємств на Лондонській біржі металів та забезпечення мінімального рівня рентабельності.

НКРЕ мала розробити і затвердити механізм компенсації можливих втрат ВАТ "Запоріжжяобленерго" від постачання електроенергії цим підприємствам.

Постанова втратила чинність на підставі постанови уряду № 143 (143-2005-п) від 23 лютого 2005 року.