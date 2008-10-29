Парламент вирішив сьогодні працювати до кінця

Верховна Рада України сьогодні працюватиме до того часу, поки не розгляне усі питання, внесенні до порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 398 народних депутатів із 445, зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що усі питання будуть розглянуті в першому читанні.

За звичай у середу відбувається лише ранкове пленарне засідання ВР.