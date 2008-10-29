Ющенко: Донецький регіон - найперспективніший

Донецький регіон за економічним потенціалом є одним з найперспективніших в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Донецьку на щорічному міжнародному інвестиційному саміті Донецької області, який він відкрив разом зі своїм польським колегою Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

З точки зору економічного потенціалу Донецький регіон є одним з найбільш перспективних - підтвердженням цього є й те, що на нинішньому інвестиційному саміті представлено понад 300 інвестиційних проектів орієнтовною вартістю 10 млрд. грн., сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО з особливою приємністю привітав учасників і організаторів інвестиційного форуму, які, незважаючи на поточні економічні проблеми, вирішили провести цей захід.

«Для мене є показовим моментом, що ми сьогодні в Донецьку проводимо інвестиційний форум, українсько-польський саміт. У той час, коли значна частина ділового світу з ранку до вечора говорить про кризу, ми з вами говоримо про завтрашній день», - сказав він.

Крім того, він також наголосив, що пріоритетною метою антикризових заходів влади має стати запобігання рецесії економіки. «Не допустити глибокої рецесії - це параграф номер один», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави вкотре висловив впевненість, що Україна зможе успішно подолати наслідки світової фінансової кризи, яка торкнулася багатьох національних економік. «Україна не є винятком, але ми здолаємо цю кризу. Якщо ми будемо об`єднані, ми вийдемо з неї швидко і ефективно», - сказав він. За словами Президента, в рамках запобігання рецесії економіки йдеться про забезпечення високого попиту на продукцію галузей, які зазнали втрат внаслідок змін світової кон`юнктури, створення фіскальних стимулів, кредитну підтримку, змін тарифної політики тощо. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що сьогодні парламент прийме необхідні законодавчі зміни для запровадження цих та інших антикризових кроків.

Водночас Президент зауважив, що за нинішніх економічних умов створюються можливості для проведення структурних економічних реформ, які відкладалися багато років поспіль.

Президенти України та Польщі також разом відкрили виставку «Інфраструктура і нерухомість. ЄВРО-2012» та оглянули її експозицію.

Глави держав, крім того, ознайомилися з ходом будівництва стадіону «Донбас-Арена», яке відбувається в рамках підготовки до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.