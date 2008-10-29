У Верховній Раді - як при мадридському дворі (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила у першому читанніантикризовий план, запропонований Президентом України, і відхилила законопроект Ксенії Ляпіної, який передбачав фінансування позачергових виборів до парламенту. Оскільки проект, внесений Президентом, був компромісним документом, над яким трудилися і представники ВР, і уряду, і цілком задовольняв прем`єр-міністра, Тимошенко і її політична сила святкують перемогу.

Завтра Верховна Рада розглядатиме президентський законопроект у другому читанні. Наша Україна знайшла лазівку і обіцяє поставити на голосування питання про фінансування виборі ще раз.

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