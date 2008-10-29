Тимошенко зняла свій законопроект на користь Ющенка

Кабінет міністрів України зняв з розгляду у Верховній Раді свій законопроект про мінімізацію впливу світової кризи на економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, представляючи урядовий антикризовий законопроект у парламенті.

«Я з великим задоволенням знімаю урядовий законопроект на користь президентського», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутати привітали цю заяву прем`єр-міністра оплесками.