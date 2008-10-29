Тимошенко зняла свій законопроект на користь Ющенка
12:10, 29 жовтня 2008Політика
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"З великим задоволенням"
Кабінет міністрів України зняв з розгляду у Верховній Раді свій законопроект про мінімізацію впливу світової кризи на економіку України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, представляючи урядовий антикризовий законопроект у парламенті.
«Я з великим задоволенням знімаю урядовий законопроект на користь президентського», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Депутати привітали цю заяву прем`єр-міністра оплесками.
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