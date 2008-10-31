Катеринчук веде переговори в Стокгольмі

Європейська партія України має намір отримати статус спостерігача Альянсу лібералів та демократів Європи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Європейської партії.

У прес-службі зазначили, що лідер партії Микола КАТЕРИНЧУК проводить з цього проводу переговори у Стокгольмі.

“Переговорний процес щодо отримання Європейською партією статусу спостерігача Альянсу лібералів та демократів Європи триває. Переконаний, це дуже важливий крок нашої політичної сили. Запозичивши досвід провідної групи Європейського парламенту, ми матимемо змогу пришвидшити впровадження демократичних реформ в Україні, а відтак і процес євроінтеграції в цілому", - повідомив М.КАТЕРИНЧУК.