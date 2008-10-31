У справі про замах на Тимошенко є підозрюваний

Керівник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ заявляє, що кримінальну справу про замах у 2006 році на життя Юлії ТИМОШЕНКО ще не закрито.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№ 196 від 31 жовтня).

«Не розголошуючи таємницю слідства, можу сказати, що кримінальна справа розслідується, є підозрювана особа, проведено відповідні експертизи», - сказав він.

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, зараз стоїть питання про розшук і затримання підозрюваного.

Він також зазначив, що з 2006 року прем`єр-міністр охороняється за посиленим варіантом. «Як тоді, так і зараз ми відповідаємо за безпеку Юлії Володимирівни. Задіюємо стільки сил і засобів, скільки необхідно для її повної безпеки», - додав він.