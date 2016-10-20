Румунія допоможе НАЗК боротися з корупцією

Румунія готова співпрацювати із Національним агентством з питань запобігання корупції. Про такі плани заявив Генеральний Директор румунського агентства – Александру Каталін Іоніта за результатами візиту делегації НАЗК, що відбувся на початку жовтня. Про це повідомили на сторінці НАЗК у Facebook.

«Відповідно до домовленостей, Генеральний Директорат висловлює готовність підписати Протокол, який буде містити положення, що стосуються запобігання та боротьби з корупцією», - йдеться у листі Генерального Директора Александру Каталін Іоніта.

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При цьому у самому НАЗК заявляють, що відповідний Протокол буде підписаний до кінця року. За словами голови НАЗК Наталії Корчак, агентство вже працює над розробкою документа.

«Я впевнена, що румунський досвід боротьби з корупцією дозволить не тільки об’єднати наші зусилля, а й налагодити плідну співпрацю» - заявила Наталія Корчак.

Довідка: Національний антикорупційний директорат Румунії є правоохоронним органом. Відповідно, предметна юрисдикція Директорату включає як традиційні склади корупційних правопорушень, такі як хабарництво, так і низку правопорушень, пов’язаних з корупцією, та злочини проти фінансових інтересів Європейського Союзу. Його функції полягають у кримінальному переслідуванні осіб, які вчинили корупційне правопорушення.

Нагадаємо, НАЗК незабаром внесе певні технічні зміни до електронних декларацій. Учасники наради обговорили питання відповідності форми електронного декларування як елемента доказовості у притягненні особи до кримінальної відповідальності та доведення умислу особи в ході відкриття провадження щодо неї.