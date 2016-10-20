У Європарламенті є стабільна більшість для введення безвізового режиму з Україною – Шульц

Про це президент Європарламенту Мартін Шульц заявив сьогодні на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

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Порошенко закликав Європарламент якнайшвидше надати українцям безвізовий режим.

«У Європарламенті є стабільна більшість для запровадження безвізового режиму з Україною», - зазначив Шульц.

Повідомляться, що Порошенко поінформував Шульца про результати зустрічі у «нормандському форматі», яка відбулася 19 жовтня у Берліні.

Співрозмовники також обговорили необхідність збереження політики санкцій проти Росії до відновлення територіальної цілісності України.

Крім того, було обговорено можливість посилення обмежувальних заходів проти Росії в контексті порушення прав людини в Криму.

Порошенко високо оцінив постійну підтримку з боку Європарламенту Української держави в протидії російській агресії та продовженні реформ.

Співрозмовники також погодилися, що Угода про асоціацію має бути негайно ратифікована.

Крім того, Порошенко та Шульц обговорили хід реформ в Україні. Президент Української держави закликав Європарламент пришвидшити ухвалення додаткових автономних торговельних преференцій для України.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

9 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що ЄС у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною.