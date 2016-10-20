Порошенко у Брюсселі зустрічається з президентом ЄП (фото)
Президент України Петро Порошенко у Брюсселі проводить зустріч з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем.
Про це Шульц написав на своїй сторінці у Twitter.
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"З нетерпінням чекаю зустрічі з президентом України Петром Порошенко через кілька хвилин для обговорення відносин ЄС-Україна та результатів "нормандської" зустрічі", - написав Шульц.
Always welcome in EP @Europarl_EN Mr President @poroshenkopic.twitter.com/hSUEGqqsZb— EP President (@EP_President) October 20, 2016
Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі відбудуться політичні консультації високого рівня Україна-ЄС.
Президент Петро Порошенко 20 жовтня здійснює візит до Брюсселя, де у нього запланована низка зустрічей з керівництвом Європейського Союзу. Зокрема, з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером і президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем.
Очікується, що президент України та лідери інституцій ЄС обговорять розвиток ситуації на Донбасі та в Криму, стан виконання Мінських домовленостей та перспективи санкційного режиму щодо Росії у відповідь на її агресію проти України. Учасники зустрічі також обговорять прогрес у впровадженні реформ та шляхи посилення підтримки з боку ЄС, а також скоординують подальші кроки щодо ратифікації Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму громадян України. Також у порядку денному двосторонні зустрічі президента України з лідерами окремих держав-членів ЄС напередодні Саміту Євросоюзу 20-21 жовтня у Брюсселі.
Зазначимо, спочатку візит планувався на 19 жовтня, однак був перенесений через термінове призначення "нормандських переговорів" у Берліні між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.