Порошенко у Брюсселі зустрічається з президентом ЄП (фото)

Про це Шульц написав на своїй сторінці у Twitter.

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"З нетерпінням чекаю зустрічі з президентом України Петром Порошенко через кілька хвилин для обговорення відносин ЄС-Україна та результатів "нормандської" зустрічі", - написав Шульц.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі відбудуться політичні консультації високого рівня Україна-ЄС.