Рада провалила мораторій на підвищення заробітної плати

Верховна Рада України не підтримала пропозицію перенести на 1 січня 2011 року встановлення мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати підтримали поправку до проекту закону «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якою виключено норму закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб» про перенесення з 1 січня 2009 року на 1 січня 2011 року встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як зазначив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, якщо така норма буде введена з 1 січня 2009 року, то заробітна плата збільшиться на 35%, і це призведе до зростання рівня безробіття в умовах кризи.

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ зазначив, що дії парламенту в такому разі можна вважати антинародними, такими, що не спрямовані на зупинення кризи. Він закликав народних депутатів не займатися популізмом.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК також виступав проти того, щоб з 1 січня 2009 року вводилася норма про встановлення мінімальної зарплати на рівні прожиткового мінімуму.

За його словами, в такому випадку «16,5 млрд. дол. буде видано, але не Україні» (йдеться про можливість виділення кредиту Міжнародного валютного фонду - УНІАН). Спікер наголосив, що таке рішення парламенту спрямоване на те, щоб «валити уряд, державу, щоб потім прийти і сказати, що це попередники завалили».

У свою чергу, перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що аморально вирішувати кризу за рахунок найбідніших верств населення, переносячи на 1 січня 2011 року можливість збільшення мінімальної заробітної плати до мінімального прожиткового мінімуму.

В результаті парламент не підтримав уряд та Президента й відмінив норму, якою пропонувалася перенести з 1 січня 2009 року на 1 січня 2011 року збільшення мінімальної зарплати до рівня прожиткового мінімуму. За таке рішення проголосувало 240 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Коментуючи результати голосування, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Можна закривати засідання - наробилися вже».