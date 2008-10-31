Фракція БЮТ заблокувала трибуну і президію ВР

У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 18-ї години.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, під час перерви проводитиметься робота з доопрацювання антикризового законопроекту, поправки до якого розглянули сьогодні депутати.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що о 17-й годині відбудеться нарада лідерів фракції та голів комітетів парламенту для винесення о 18-й годині на голосування законопроекту в другому читанні.

На завершення розгляду поправок депутати від БЮТ почали блокування трибуни і президії парламенту, оскільки на розгляд була винесена поправка народного депутата від НУ-НС Ксенії ЛЯПІНОЇ щодо фінансування проведення дострокових виборів. Ця поправка не голосувалася, а в парламенті було оголошено перерву.