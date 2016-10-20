Для реалізації Мінська-2 необхідно узгодити "величезну кількість деталей" - Кремль

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Відбулося звіряння годинників, намітили подальшу роботу на рівні міністрів закордонних справ і помічників, які курують питання українського врегулювання, - протягом місяця провести зустріч і продовжити розмову щодо деталей. Поки важко говорити про якісь узгоджені параметри подальшої роботи, їх потрібно ще узгоджувати. Величезна кількість деталей, величезна кількість питань, які здавалися узгодженими, але де-факто - зовсім різне, іноді діаметрально протилежне розуміння узгоджених питань, тому продовжиться робота зі зближення позицій», - сказав Пєсков.

«Але в цілому, безумовно, сам факт продовження роботи в «нормандському форматі» на вищому рівні, сам факт звіряння годинників на вищому рівні, він, безумовно, заслуговує на позитивну оцінку», - вважає прес-секретар президента РФ.

Пєсков підкреслив, що Кремль оцінює «позитивно» переговори "нормандської четвірки" у Берліні. «Якщо ви пам'ятаєте, ми застерігали від завищених очікувань. Ми говорили, що ще одні підтвердження прихильності, безальтернативності Мінських домовленостей - це вже за нинішньої ситуації позитивне явище, яке заслуговує на позитивну оцінку», - сказав Пєсков.

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Він нагадав, що минув рік з моменту зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі, і, "на жаль, сторони не могли похвалитися, що це був результативний рік, хоча весь рік робота не переривалася на експертному рівні".

«Реалізація Мінських угод весь цей рік буксувала на місці. Ви знаєте, що Росія протягом року висловлювала жаль у зв'язку з цим, ми кожного разу підкреслювали, що ми очікуємо від країни, яка має виконати ці зобов'язання, а саме від української сторони ми очікували відповідних дій», - заявив Пєсков.

Він додав, що всі учасники зустрічі висловили вдячність канцлеру ФРН Ангелі Меркель за ініціативу проведення зустрічі.