У Кремлі підтвердили згоду Путіна розмістити озброєну місію на Донбасі

У Кремлі підтвердили згоду президента РФ Володимира Путіна розмістити збройну місію ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Як передає власний кореспондент УНІАН У РФ, про це журналістам сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Читайте такожМеркель наголошує на необхідності подальшого розведення військ на Донбасі

«Місія, озброєна поліцейська місія, місія ОБСЄ, озброєна місія ОБСЄ. Її можна називати як завгодно. у цілому на розміщення такої місії Путін погодився», - сказав Пєсков.

За його словами, президент РФ під час переговорів у Берліні говорив про необхідність використати головування Німеччини в ОБСЄ для того, щоб активізувати опрацювання цього питання.

«У даному випадку є розуміння позитивності такого розміщення місії, але потрібно це опрацювати в рамках ОБСЄ», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 жовтня, вночі на прес-конференції за підсумками переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» у Берліні заявив, що Росія підтримала необхідність введення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

У заяві для преси Путіна за підсумками переговорів йдеться, що президент РФ підтвердив готовність розширити місію ОБСЄ на Донбасі в зоні відведення і в пунктах зберігання важкої техніки.