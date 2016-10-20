"Чехія з нами": Сенат у Празі закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі – нардеп

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко на своїй сторінці у Facebook.

«Чехія з нами! Велика подяка нашим друзям із верхньої палати парламенту Чеської Республіки (Сенат) за ухвалення 19 жовтня постанови (резолюції) сенату парламенту Чеської Республіки щодо розвитку ситуації в Україні», - заявила вона.

За словами Гопко, чеські парламентарі висловили стурбованість розвитком ситуації на сході України, де спостерігається інтенсифікація збройних зіткнень з використанням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Також, додала вона, депутати нагадали, що «Крим продовжує залишатися частиною України, його відокремлення від цієї країни є результатом російської агресії і не має ніяких підстав в міжнародному праві».

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Крім того, продовжила Гопко, чеські парламентарі «констатували, що для припинення вогню та імплементації Мінських домовленостей необхідно встановити стале перемир'я, припинити підтримку «повстанців» з російської сторони і відновити можливість контролю спільного українсько-російського кордону українськими державними органами».

Також верхня палата парламенту Чехії закликала уряд Республіки використовувати всі засоби, починаючи з дипломатичних, які сприятимуть встановленню сталого перемир'я на сході України та активізують переговори з мирного врегулювання конфлікту.