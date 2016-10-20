"Чехія з нами": Сенат у Празі закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі – нардеп
Сенат Чехії ухвалив резолюцію, в якій закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі, повернути Україні контроль над неконтрольованою ділянкою кордону та засудив незаконну анексію Російською Федерацією Криму, що продовжує залишатися частиною України.
Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко на своїй сторінці у Facebook.
«Чехія з нами! Велика подяка нашим друзям із верхньої палати парламенту Чеської Республіки (Сенат) за ухвалення 19 жовтня постанови (резолюції) сенату парламенту Чеської Республіки щодо розвитку ситуації в Україні», - заявила вона.
За словами Гопко, чеські парламентарі висловили стурбованість розвитком ситуації на сході України, де спостерігається інтенсифікація збройних зіткнень з використанням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Також, додала вона, депутати нагадали, що «Крим продовжує залишатися частиною України, його відокремлення від цієї країни є результатом російської агресії і не має ніяких підстав в міжнародному праві».
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Крім того, продовжила Гопко, чеські парламентарі «констатували, що для припинення вогню та імплементації Мінських домовленостей необхідно встановити стале перемир'я, припинити підтримку «повстанців» з російської сторони і відновити можливість контролю спільного українсько-російського кордону українськими державними органами».
Також верхня палата парламенту Чехії закликала уряд Республіки використовувати всі засоби, починаючи з дипломатичних, які сприятимуть встановленню сталого перемир'я на сході України та активізують переговори з мирного врегулювання конфлікту.