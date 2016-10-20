Кабмін виділив по 14,5 тисяч гривень для постраждалих під час Євромайдану

Кабінет міністрів прийняв рішення про виділення одноразової грошової допомоги 505 громадянам, які постраждали під час подій Євромайдану.Для виплат уряд виділив понад 7,3 млн грн. Відповідне розпорядження від 19 жовтня 2016 р. № 745-р опубліковано на Урядовому порталі.

Таким чином, 505 постраждалих отримають по 14,5 тис. гривень за 2016 рік.

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"Виділити Міністерству соціальної політики 7 322,5 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року", - йдеться у документі.

При цьому, Мінсоцполітики має затвердити за тиждень перелік витрат, пов’язаних з наданням допомоги.

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