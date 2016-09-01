Родичі вбитих на Майдані вимагають притягти до відповідальності безпосередньо вбивць

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пантелеєва заявила сьогодні в ході судового засідання Святошинського районного суду Києва, який розглядає справу п'ятьох “беркутівців” за обвинуваченням їх у вбивстві 39 активістів Євромайдану.

В суді жінка розповіла, що її син прийняв рішення їхати на Майдан після жорстокого нічного розгону студентів. Потерпіла зазначила, що запитувала в сина, кого він підтримує. Той відповів, що не підтримує конкретно якогось політика, а підтримує Майдан і свободу України. Про те, що сина було вбито, жінка дізналася, за її словами, наступного дня - 20 лютого, хоча напередодні вона відчувала, що її дитини вже немає серед живих.

Пантелеєва повідомила, що її син був без зброї і допомагав витягувати поранених з вулиці Інститутської, в результаті чого, як потім з'ясувалося, в нього було випущено 7 куль, які не залишили жодних шансів на життя.

«Я вважаю, що до відповідальності має бути притягнутий не хтось інший, а лише той, хто безпосередньо вбив мою дитину», - наголосила мати вбитого.

У свою чергу, інші потерпілі, яких сьогодні було допитано в суді - донька та дружина вбитого 50-річного жителя Кіровоградщини Віктора Чміленка розповіли, що їхній батько та чоловік вирішив поїхати на Майдан, як тільки стало зрозуміло, що українська влада відмовляється від підписання у Вільнюсі Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

За словами потерпілих, Віктор пробув на Майдані до 30 листопада 2013 року і повернувся додому. Але, дізнавшись про нічний розгін “Беркутом” студентів, не переодягаючись, разом із своїм товаришем поїхали назад до Києва.

Також під час судового засідання судом було досліджено балістичні експертизи куль, знайдених в тілах цих двох вбитих активістів Євромайдану, посекундно проаналізовано кадри відеозапису останніх хвилин їхнього життя, знайдені в масиві відеозаписів, здобутих в ході досудового слідства.

Наступне судове засідання відбудеться 6 вересня об 11.30, на якому буде продовжено допит потерпілих.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.