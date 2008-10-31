НУ-НС ще не вирішив, чи голосуватиме антикризовий законопроект

Фракція НУ-НС визначиться щодо підтримки антикризового законопроекту в цілому після проведення консультацій лідерів фракції у голови Верховної Ради Ярсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що крім економічної кризи потрібно вирішувати одразу ж і політичну.

«І як би не хуліганили бютівці, скільки б їх не стояло перед трибуною, і які б нецензурні слова вони не вживали на адресу своїх колишніх партнерів. все одно, рано чи пізно, чи сьогодні, чи завтра, чи наступного тижня питання політичної кризи буде вирішено», - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, поправку щодо фінансування виборів у будь-якому випадку потрібно виносити на голосування. «Набере чи не набере голоси, ніхто не знає. Після цього голосування НУ-НС буде визначатися, чи голосуватиме в цілому за антикризовий закон», - сказав він.