Яценюк не просив Ющенка відмовитися від виборів
Коментар до слів Івана Кириленка
Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК спростовує інформацію лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА про те, що він їздив до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням, аби той вмовив НУ-НС зняти поправку щодо фінансування виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам з посиланням на голову ВР заявив прес-секретар спікера Андрій ЖИГУЛІН.
«Ця заява не відповідає дійсності», - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, І.КИРИЛЕНКО сьогодні близько 16-ї години заявляв, що голова ВР А.ЯЦЕНЮК поїхав до Президента, щоб переконати його дати відповідну команду фракції НУ-НС відмовитись від поправки про фінансування дострокових парламентських виборів.
«Зараз ситуація в руках Президента, і ми сподіваємося, що зараз переговори Арсенія Петровича (ЯЦЕНЮКА – УНІАН) з Президентом будуть позитивними», - сказав І.КИРИЛЕНКО.