Яценюк не просив Ющенка відмовитися від виборів

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК спростовує інформацію лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА про те, що він їздив до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням, аби той вмовив НУ-НС зняти поправку щодо фінансування виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам з посиланням на голову ВР заявив прес-секретар спікера Андрій ЖИГУЛІН.

«Ця заява не відповідає дійсності», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, І.КИРИЛЕНКО сьогодні близько 16-ї години заявляв, що голова ВР А.ЯЦЕНЮК поїхав до Президента, щоб переконати його дати відповідну команду фракції НУ-НС відмовитись від поправки про фінансування дострокових парламентських виборів.

«Зараз ситуація в руках Президента, і ми сподіваємося, що зараз переговори Арсенія Петровича (ЯЦЕНЮКА – УНІАН) з Президентом будуть позитивними», - сказав І.КИРИЛЕНКО.