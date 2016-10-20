Порошенко: ЄС прийме рішення про надання Україні безвізового режиму після ухвалення механізму його призупинення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.

«Україна має тверду підтримку значної більшості депутатів Європарламенту, і на сьогоднішній день, одразу після вирішення механізму призупинки безвізового режиму, ми не маємо жодного сумніву, що це рішення (про надання Україні безвізового режиму) буде негайно прийняте», - заявив він.

«Я мав можливість в цьому переконатися під час зустрічі на саміті Європейської народної партії, де і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, і президент Європейської ради Дональд Туск, і керівники країн-членів ЄС, включаючи й Ангелу Меркель, і багатьох інших, твердо наголосили на тому, що треба прискорювати надання безвізового режиму (Україні), треба підтримати Україну в завершенні процесу ратифікації (Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), треба забезпечити необхідні торгові преференції», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінгареллі заявив, що розробка механізму тимчасового призупинення безвізового режиму в ЄС не пов’язана з Україною.

Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

9 жовтня глава МЗС Павло Клімкін висловив сподівання, що ЄС у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною.