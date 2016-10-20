Порошенко: ЄС прийме рішення про надання Україні безвізового режиму після ухвалення механізму його призупинення
Президент Петро Порошенко заявляє, що Європейський Союз прийме рішення про надання Україні безвізового режиму одразу після ухвалення механізму його призупинення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.
«Україна має тверду підтримку значної більшості депутатів Європарламенту, і на сьогоднішній день, одразу після вирішення механізму призупинки безвізового режиму, ми не маємо жодного сумніву, що це рішення (про надання Україні безвізового режиму) буде негайно прийняте», - заявив він.
«Я мав можливість в цьому переконатися під час зустрічі на саміті Європейської народної партії, де і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, і президент Європейської ради Дональд Туск, і керівники країн-членів ЄС, включаючи й Ангелу Меркель, і багатьох інших, твердо наголосили на тому, що треба прискорювати надання безвізового режиму (Україні), треба підтримати Україну в завершенні процесу ратифікації (Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), треба забезпечити необхідні торгові преференції», - додав президент.
Читайте такожУ Європарламенті є стабільна більшість для введення безвізового режиму з Україною – Шульц
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінгареллі заявив, що розробка механізму тимчасового призупинення безвізового режиму в ЄС не пов’язана з Україною.
Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.
26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.
9 жовтня глава МЗС Павло Клімкін висловив сподівання, що ЄС у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною.