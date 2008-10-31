ВР ухвалила антикризовий закон (доповнена)

Верховна Рада ухвалила закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення закону проголосували 243 народних депутата із 440, зареєстрованих в сесійній залі.

Ухвалення закону підтримали 154 депутата від БЮТ, 69 - від “Наша Україна – Народна самооборона” та 20 - від Блоку Литвина. Жодного голосу не дали депутати від Партії регіонів та КПУ.

Законом передбачається за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів, створити стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються у встановленому Кабінетом міністрів України за погодженням із комітетами ВР з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету порядку.

Для врегулювання питань щодо кредитування передбачається, що держава в особі Мінфіну може брати участь у формуванні та/або збільшенні статутних капіталів банків шляхом придбання акцій первинної емісії банку чи акцій додаткової емісії банків в обмін на державні облігації України та/або придбання зазначених акцій за кошти держбюджету. Такі держоблігації підлягають обов’язковому викупу НБУ. Рішення про участь держави у капіталізації банків приймає уряд на підставі пропозицій НБУ.

Крім того, законом запроваджується мораторій на розподіл чистого прибутку банку, отриманого до 1 січня 2011 року, якщо такий банк протягом року, за який нараховуються дивіденди, має балансові збитки за результатами трьох поточних календарних місяців тощо.

Згідно із законом, НБУ за підсумками року в разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до держбюджету наступного за звітним року позитивну різницю, частина якої в обсязі 25%, але не менше 1 млрд. грн. щорічно спрямовується на поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, капіталізацію банків та державної іпотечної установи, а перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок держбюджету наступного за звітним року.

Також встановлюється гарантія відшкодування вкладу в банках, але на суму не більше 150 тис. грн. Згідно з законом, у 2008 році державні гарантії за кредитами міжнародних фінансових організацій надаються Кабінетом міністрів у порядку, відповідно до Бюджетного кодексу, загальним обсягом 10 млрд. грн.

Також передбачено, що ВАТ «Укрексімбанк» реінвестує чистий прибуток, отриманий за наслідками 2008 року, та нерозподілений чистий прибуток минулих років у свій статутний фонд, але не менше 500 млн. грн.

Крім того, передбачено, що Мінфін щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надає на термін до 12 місяців безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Мінфіном прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2008 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному урядом.

Передбачено, що закон діє до прийняття Верховною Радою у зв’язку зі стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати чинності розділу 1 цього закону та щодо редакції відповідних положень законів України, зміни до яких передбачені розділом 2 цього закону, але не пізніше, ніж до 2011 року.