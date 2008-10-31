Як вдалося переконати народних депутатів?

«Парламент піднявся над особистими інтересами і став виключно на державні позиції». Про це заявив журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи прийняття депутатами закону про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, на запитання журналістів, як йому вдалося переконати народних депутатів голосувати за закон, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «професійна робота полягає в тому, що треба навчитися усіх умовляти і довести і на професійному, і на фаховому рівні, що це не закон для того чи іншого політичного табору, а закон для цілої держави».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, ВР України ухвалила закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи. “За” ухвалення закону проголосували 243 народних депутата із 440, зареєстрованих в сесійній залі. Ухвалення закону підтримали 154 депутата від фракції БЮТ, 69 - від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, та 20 - від Блоку Литвина. Жодного голосу не дали депутати від Партії регіонів та КПУ.