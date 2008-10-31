Ющенко: мені не подобається, що Юлія Володимирівна говорить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зауважує, що уряд зобов’язаний вирішувати банківську кризу, а не говорити, що це не його справа. Про це глава держави заявив у спеціальному випуску програми «Свобода на Інтері».

В.ЮЩЕНКО розкритикував позицію прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО: „Мені не подобається, що Юлія Володимирівна говорить, що це - банківська справа. Ви знаєте, уряд умив руки. Вибачте, Юлія Володимирівна, перше питання, яке вирішує будь-який західний уряд, – як вгамувати банківську кризу, тому що уряд має пряме відношення до банківської системи”. Президент наголосив, що уряд має відмовитись від політики споживання, „яку так рясно рекламує на протязі восьми місяців”, й заявити, що відтепер уряд віддає перевагу інвестиціям, капіталізації, рефінансуванню.

Також Президент піддав критиці те, що НБУ йшов на поступки уряду й Міністерству фінансів. „В чому я бачу ключову проблему, коли за три місяці інфляція зросла на 12% і перевищили за три місяці річний показник – й це було зроблено по причині дій уряду, Міністерства фінансів, тому що ми робили слабку видаткову політику – вона зірвала ситуацію”, - сказав В.ЮЩЕНКО. На думку Президента, на ці дії уряду НБУ повинен був говорити «категоричне «ні».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що для збереження українських банків необхідно зберегти стабільну гривню, відновити довіру до неї.

Наголошуючи на важливості ліквідності банків, В.ЮЩЕНКО зауважив, що за декілька днів з банків було забрано більше 17 мільярдів гривень. „Якщо немає довіри до національної валюти, у нас немає довіри до національної банківської системи”, - сказав Президент.

Тому він наголосив на важливості створення Стабілізаційного фонду, яким має на меті відновити довіру суспільства до банківської сфери. За словами В.ЮЩЕНКА, для відновлення довіри до банків необхідні „ясні, сміливі, професійні дії, менше політичних замовлень, менше політичних коментарів”.

Прикладом правильних дій В.ЮЩЕНКО назвав вчорашнє засідання в Нацбанку за участю голів 20 найбільших комерційних банків. Домовленості, досягнуті в ході цього засідання, послужили тому, що сьогодні гривня почала рости. „Це не перемога, це просто свідчення того, що якщо нам повірять люди, і ми так день проживемо, два – у нас будуть гарні новини з ринку”, - наголосив глава держави.

Він також вважає, що комерційні банки мають розробити меморандум щодо вироблення спільних позицій.