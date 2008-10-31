Ющенко: кредит МВФ - це психологічний кредит

Ухвалення антикризового закону дозволить розпочати діалог з міжнародними фінансовими установами щодо виділення кредиту Україні. Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО у спеціальному випуску програми «Свобода на Інтері».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що кредит МВФ потрібен не для того, щоб його одразу витратити, а для того, щоб продемонструвати стабільність резервного фонду Національного банку України. Взяти кредит «не для того, щоб одразу пустити його в розход. Ні, мова йде про те, щоб ми продемонстрували, що у НБУ залишається незмінним резерв національної валюти. З2 млрд. доларів є, ми можемо 15 (млрд. дол..) витратити, і в нас залишиться 32 млрд. Це психологічний кредит”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ погодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування повинна бути схвалена Радою директорів МВФ.

Для винесення цього питання на засідання Ради директорів необхідне ухвалення Верховною Радою антикризового закону, проект якого був позитивно оцінений МВФ.