Парубій пояснив, чому підтримує Луценка щодо можливого звільнення з-під арешту екс-регіонала Медяника

Про це він сказав у коментарі агентству УНІАН.

Парубій наголосив, що у 2014 році як секретар Ради Національної безпеки й оборони разом із Валентином Наливайченком, який тоді був головою Служби безпеки України, виїхали до Луганська і вели переговори про умови здачі зброї і звільнення будівлі СБУ.

«І, власне, коли стало питання про переговори і про майданчик для переговорів, то Медяник як депутат- «мажоритарник» від того округу, сам вийшов на контакт зі мною, запропонував свій офіс на переговорах і фактично він у той складний для України час визначився і став на бік України», - сказав Парубій.

Також він додав: «Я чув погрози йому від терористів, але він під час переговорів і під час забезпечення нашої операції в Луганську займав позицію держави Україна».

Голова ВР також зазначив, що Медяник сприяв вивезенню журналістки «Громадського телебачення» Анастасії Станко з оператором після полону в бойовиків. «Коли була операція по визволенню Насті Станко, то Медяник забезпечував технічний виїзд її з окупованої території», - сказав він.

Парубій наголосив: «Я не можу знати всіх справ, які веде прокуратура, й не можу знати всіх нюансів, але з того, що мені відомо, я можу сказати, що Медяник у складний для країни час став на бік держави».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив, що екс-народний депутат від Партії регіонів Володимир Медяник, обвинувачуваний у пособництві терористам, невдовзі вийде на волю через відсутність у прокуратури достатньої кількості доказів щодо його провини.

«Щодо пана Медяника. Якщо немає достатньо доказів, то він не буде притягуватися до кримінальної відповідальності. Це моя глибока впевненість у тому, що прокуратура може й повинна звільняти людей, якщо немає достатньо доказів. Я впевнений, що пан Медяник найближчим часом вийде з-під арешту, бо в нас не зібрано доказів про його вину, і це абсолютно нормально в цивілізованій країні», – сказав Луценко.

Як відомо, Луценко 7 серпня заявив про затримання Медяника в справі про посягання на територіальну цілісність України, порушеної проти колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Медяник підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258–3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

10 серпня Луценко заявив, що Медяник виступав посередником між українською стороною й терористами після захоплення ними в Луганську будівель СБУ та ОДА.

7 вересня голова Верховної Ради Андрій Парубій був на допиті в Генеральній прокуратурі, де розповів про переговори щодо звільнення будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області.

Медяник на парламентських виборах 2012 був обраний народним депутатом від ПР у 109 виборчому округу. Був депутатом до 2014 року.