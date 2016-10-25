Гройсман назвав помилкою рішення нардепів про збільшення своїх зарплат удвічі

Про це він сказав журналістам після презентації проекту USAID, спрямованого на поглиблення децентралізації в Україні.

«Якби була дискусія з урядом з цього питання, то ситуацію можна було б вирішити інакше. Але такої дискусії не було. Це ініціатива низки депутатів, які вирішили, що вони можуть прийти на бюджетний комітет, відстояти там свою позицію і, ба більше, - включити її не в рекомендації, а в тіло самої постанови (про підвищення зарплат - УНІАН). Тому зараз це питання треба розглянути окремо, - сказав Гройсман. - Концентруватися ми повинні на тому, щоб сформувати нормальні підходи до зарплат лікарів і вчителів. Зрозуміло, що для депутатів теж має бути фінансове забезпечення, але воно повинно бути порівняно із ситуацією в країні. Думаю, що в діалозі це питання можна вирішити. Погано, що ось так воно вийшло. Впливати на рішення парламенту уряд не може, але своє бачення ми висловили».

При цьому Гройсман нагадав, що виконати рішення парламенту не є можливим, оскільки в бюджеті 2016 року і в проекті бюджету на 2017 рік коштів на підвищення зарплат депутатам немає.

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«Все починають зараз спекулювати, я б не спекулював. І шукати зараз когось, хто винен -неправильно. Правильно зрозуміти, що це була помилка. І важливо зрозуміти, як її виправити, як забезпечити фінансування народних депутатів і зробити їх зарплати відкритими і адекватними, - зазначив глава уряду. - Крім того, було б добре, якби разом із питаннями зарплати розглядалося питання відповідальності депутатів в їхній роботі. Йдеться про відвідування засідань парламенту, комітетів, опрацювання законопроектів, голосування. А збільшення зарплат - не на часі. Це дискусійне питання».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вперше за кілька останніх років вчасно - 15 вересня - подав до парламенту проект державного бюджету України на 2017 рік. Проект передбачає доходи в сумі 706,269 млрд грн, видатки - 775,265 млрд грн і граничний обсяг дефіциту на рівні 77,547 млрд грн.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію на кінець року на рівні 8,1%.

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За нормами законодавства, бюджет має бути ухвалений у третьому - остаточному читанні - не пізніше початку грудня поточного року.

20 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову «Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік».

Цією постановою було прийнято проект бюджету на 2017 рік в першому читанні, а також прийнято рішення про підвищення заробітної плати народних депутатів у 2-2,5 разу - до понад 40 тис. грн.