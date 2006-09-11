«Велика Україна» вкаже «зони корупційного ризику». Прес-конференція в УНІАН

12 вересня о 13.00 відбудеться прес-конференція на тему: «Велика Україна» вказує «зони корупційного ризику», присвячена акції «Вдаримо по корупції», яку розпочинає Об`єднання «Велика Україна». Основні питання прес-конференції: «Зони корупційного ризику», методи боротьби з ними (виступ голови Об`єднання «Велика Україна» Ігоря Гекко); Виникнення «зон корупційного ризику» при реєстрації політичних партій в Україні (виступ журналіста прес-служби Об`єднання «Велика Україна» Андрія Коломійця); Проведення акції «Вдаримо по корупції» (виступ керівника регіональних проектів Об`єднання «Велика Україна» Олексія Криворучка ). Акція «Вдаримо по корупції» буде проходити 12, 13 та 14 вересня. Стартує в Києві 12 вересня о 10-00 під стінами Міністерства юстиції України (вул. Городецького, 13) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 569-62-62, 8 (066) 429-59-24; e-mail: politika777@yandex.ru Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.