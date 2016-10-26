Генсек НАТО розповів про формування багатонаціональних батальйонів на східних кордонах та в регіоні Чорного моря

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні країни він назвав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню першого дня засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"На початку цього року Канада, Німеччина, США та Велика Британія взяли зобов'язання бути лідерами (у формуванні) багатонаціональних батальйонів на східній частині нашого Альянсу. Я гордий повідомити, що сьогодні багато інших союзників підтвердили свій внесок в ці сили. Албанія, Італія, Польща, Словенія зроблять свій внесок в батальйон під лідерством Канади в Латвії. Бельгія, Хорватія, Франція, Люксембург, Нідерланди та Норвегія приєднаються до батальйону під лідерством Німеччини в Литві. Данія, Франція зроблять свій внесок в батальйон під лідерством Великої Британії в Естонії. Румунія та Велика Британія приєднаються до батальйону під лідерством США в Польщі", - повідомив він.

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За словами Столтенберга, ці сили будуть дійсно багатонаціональними, "надсилаючи безпомилковий сигнал, що НАТО залишається єдиним".

"Напад на одного союзника буде розцінений як напад на всіх нас", - наголосив генсек.

Він також підтвердив, що, як і було ухвалено на саміті НАТО в Варшаві, ці чотири батальйони будуть розгорнуті на початку 2017 року. "Я радий підтвердити, що ми на шляху (до цього). Цей Альянс робить те, що говорить, та виконує свої обіцянки", - підкреслив генсек НАТО.

"Сьогодні ми обговорили прогрес у посиленні присутності НАТО у регіоні Чорного моря з багатонаціональною рамковою бригадою під лідерством Румунії на землі. Ми працюємо над заходами у повітрі та на морі. Я радий підтвердити, що декілька держав вказали на своє бажання зробити свій внесок у нашу присутність у регіоні Чорного моря на землі, на морі та у повітрі, включаючи Канаду, Німеччину, Нідерланди, Польщу, Туреччину та США", - повідомив Столтенберг.

За його словами, інші союзники також розглядають можливості, як вони можуть зробити свій внесок.

Столтенберг повідомив, що більш детальна конфігурація бригади буде відома у лютому 2017 року під час наступного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич офіційно представив нового командира литовсько-польсько-української бригади полковника Зенона Бжушко.