У Любліні представили нового командира литовсько-польсько-української бригади

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"Литовсько-польсько-українська бригада, командування якої дислокується в Любліні, є прикладом успішності спільних оборонних проектів та поглиблення робочих зв’язків між Польщею, Литвою та Україною. Ми підсилюємо загальну безпеку наших держав через атмосферу дружби й довіри", – заявив Бжушко.

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За словами нового командира, він очікує на плідну взаємодію зі своїм заступником, представником ВДВ ЗС України полковником Володимиром Юдановим та представником ЗС Литовської Республіки підполковником Елігіусом Сенулісом.

На думку полковника Бжушко, спільне керівництво, досвід та авторитет дозволять підготувати особовий склад до майбутніх операцій.

Церемонію було проведено відповідно до військових традицій за участю особового складу управління бригади та батальйону забезпечення.

Також у заході взяли участь представники посольства України в Республіці Польща й генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.