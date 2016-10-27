США мають взяти участь у переговорному процесі з врегулювання ситуації на сході України - Яценюк

Про це Арсеній Яценюк написав на своїй сторінці у Facebook.

Як уже повідомлялося, по завершенні зустрічі з Джозефом Байденом Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналістам підкреслив, що "американська сторона підтримує позицію, що перший і основний етап - це етап безпеки": "Ми не можемо переходити до будь-яких політичних питань, не маючи безпекового вирішення".

"Я не сходжу з тієї позиції, яку неодноразово наголошував: є ключові умови для того, щоб взагалі далі дискутувати про політичне врегулювання, - це безпека", - підкреслив Яценюк.

"Росія повинна забратися з української території. Перше – це зупинка вогню. Цього так і немає. Друге – це відведення військ і тяжкого озброєння. Третє – це повернення контролю над українським кордоном. Це три ключові позиції, які є частиною "Мінська". І треба добиватися, щоб Росія їх виконувала", - підкреслив лідер "Народного фронту".