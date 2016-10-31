"Така травля" - Гринів поскаржився на висвітлення е-декларацій та пояснив, чому депутати тримають гроші в готівці

Народні депутати тримають гроші в готівці, згідно із е-деклараціями, у зв’язку з тим, що не довіряють банківській системі. Про це заявив голова парламентської фракції БПП Ігор Гринів, відповідаючи на відповідне питання у кулуарах Ради, пише «УП».

"Мені задавали це питання, я думаю, що можна вважати", - сказав він.

Крім того Гринів також поскаржився на «травлю» у ході висвітлення електронних декларацій парламентарів.

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"Така травля... Якби це виглядало нормально з прозорістю - я готовий бути повністю прозорий. Але якщо це травля - просто нецікаво", - додав він.

Нагадаємо, в Україні 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Сам Гринів у своїй декларації вказав чотири земельні ділянки, автомобілі, старовинні ікони і 210 тис. доларів готівки.

Згідно з декларацією, у депутата є готівкові кошти у розмірі 210 тис. доларів та кошти, розміщені на банківських рахунках, - 300 тис. грн ("Райффайзен Банк Аваль"). Його дружина має 30 тис. доларів готівкою.