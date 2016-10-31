На Запоріжжі засудили до 10 років терориста, який готував підриви у регіоні

У Запорізькій області суд виніс вирок члену терористичної групи «Восток» підконтрольній «ДНР», який намагався вчинити підриви на території області. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Зазначається, що чоловік у червні 2014 року, діючи у складі диверсійної групи, намагався вчинити підрив об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, розташованих на території Гуляйпільського, Токмацького та Чернігівського районів Запорізької області.

Читайте такожТерорист "Гіві" прокоментував інформацію про свою втечу з "ДНР"

«Суд визнав винним цього громадянина та призначив йому покарання, на якому наполягав державний обвинувач, - десять років позбавлення волі», - зазначається у повідомленні.

Раніше на Харківщині до 10 років позбавлення волі засудили диверсанта, який спробував підірвати залізничний міст в Ізюмі.

Суд встановив, що у квітні поточного року мешканець Ізюма заклав два вибухові пристрої на коліях залізничної станції "Ізюм", на які прибували потяги з військовою технікою Збройних сил України для зони АТО.

Привести в дію детонатори зловмисник планував дистанційно – за допомогою виклику на мобільні телефони, прикріплені до вибухівки. Проте диверсійний акт чоловік до кінця не довів. Його затримали співробітники Управління СБУ в області.