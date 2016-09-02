На Харківщині диверсант отримав 10 років в'язниці за підготовку теракту в Ізюмі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальник відділу прокуратури області Павла Угровецького.

За його відомостями, суд встановив, що у квітні поточного року мешканець Ізюма заклав два вибухові пристрої на коліях залізничної станції "Ізюм", на які прибували потяги з військовою технікою Збройних сил України для зони АТО.

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Привести в дію детонатори зловмисник планував дистанційно – за допомогою виклику на мобільні телефони, прикріплені до вибухівки. Проте диверсійний акт чоловік до кінця не довів. Його затримали співробітники Управління СБУ в області.

Під час огляду місця події вилучено 2 вибухові пристрої з мобільними телефонами, прикріпленими до них, та телефон-детонатор.

Цього тижня Ізюмський міськрайонний суд визнав винним 49-річного чоловіка за ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин) та ст.113 (диверсія) КК України.