Кравчук: українців втягують у небезпечну політичну гру

Перший президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що українців втягують у небезпечну політичну гру під виглядом «Солідарності».

Про це він заявив під час програми “Свобода на Інтері”.

“Я чую дуже небезпечні речі. Зараз по Україні розпочався рух «Солідарність». Чи він сам почався, чи його хтось підштовхнув? – не знаю. Але дуже багато політиків нині говорить тими словами, що каже й «Солідарність», - зазначив Л.КРАВЧУК.

За його словами, політики розповсюджують думку про необхідність припинити роботу парламенту на рік, що уряд не потрібен, а потрібна Рада національної безпеки і оборони.

Як вважає Л.КРАВЧУК, ці заклики несуть інформацію про те, що конституційні органи вже не потрібні і що заклики звучать приблизно так: “Люди йдіть на Київ і беріть… Може щось там лежить на Хрещатику”.

“Ви ж розумієте, політики приведуть знервованих, озлоблених людей до Києва і чим це може закінчитися для України? Я маю відповідальність від Ради старійшин сказати людям: не робіть дурниць, тому, що вас втягують в небезпечну справу, вашими руками хочуть зруйнувати Українську державу! Є один єдиний шлях – Конституційний. І той, хто порушить , цей шлях буде ворогом українського народу”, – наголосив Л.КРАВЧУК.

Як повідомлялося, Раду старійшин на початку 2008 року створили колишній Президент України Л.КРАВЧУК, колишні прем`єр-міністри Вітольд ФОКІН, Євген МАРЧУК, Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО та колишній віце-прем`єр, посол України у Великобританії Сергій КОМІСАРЕНКО.