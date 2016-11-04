Дружина "діамантового" прокурора задекларувала 7 земельних ділянок

Відповідна інформація міститься у її електронній декларації, повідомляє Українська правда.

Згідно з інформацією, Світлана Корнієць володіє землею у Новому Корогоді (562 кв м) та Бобриці (1000 кв м), а її чоловік — у Софіївській Борщагівці (809 кв м), Новому Корогоді (562 кв м), Києві (878 кв м), Бобриці (15000 кв м та 10000 кв м).

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Окрім того, у начальниці відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні є квартира у Києві (70 кв м).

Олександр Корнієць володіє будинком у Софіївській Борщагівці (272,9 кв м), садовим будинком у Новому Корогоді (106,9), квартирою у Києві (34,5 кв м).

Квартиру у столиці має також донька подружжя Єлізавета, площа - 112,1 кв м.

В Олександра Корнійця також є Lexus RX 350 та Lexus RX 350.

У 2015 році Світлана Корнієць отримала зарплатні виплати у сумі 169 420 грн, а її чоловік — 149 313 грн.

Довідка УНІАН. Олександра Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих «діамантових прокурорів» до суду.

Корнійця та Шапакіна відпустили з-під варти під застави.