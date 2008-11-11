Розгніваний Яценюк знову оголосив перерву

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив перерву у засіданні парламенту до 17.00.

Як передає кореспондент УНІАН, до цього представники фракції Партії регіонів знову почали наполягати на зміні процедури голосування за відставку спікера.

Зокрема, перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ закликав А.ЯЦЕНЮКА поставити на голосування внесений Партією регіонів проект постанови про зміну процедури голосування.

У свою чергу, А.ЯЦЕНЮК знову зазначив, що така процедура суперечить положенням регламенту ВР. За його словами, якщо Партія регіонів та інші ініціатори голосування за його звільнення не хочуть голосувати бюлетенями, то він готовий погодитись поставити на голосування їхній проект постанови, однак спочатку має зібратись на своє засідання лічильна комісія парламенту. За словами спікера, якщо протягом однієї години комісія не збереться, то він поставить на голосування проект постанови про зміну процедури голосування за відставку голови ВР.

Після цього А.ЯЦЕНЮК запропонував депутатам проголосувати за продовження сьогоднішнього засідання ВР до закінчення розгляду питання про його відставку.

Однак за таку пропозицію А.ЯЦЕНЮКА проголосували лише 194 народні депутати при необхідних 226.