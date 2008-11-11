Голосування щодо відставки Яценюка визнане таким, що не відбулося

Голосування щодо відставки голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА Лічильна комісія ВР визнала таким, що не відбулося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив з трибуни ВР заступник голови Лічильної комісії Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.

За його словами, Лічильна комісія встановила, що бюлетені одержали 109 народних депутатів, а участь у голосуванні взяли 108. При цьому 2 бюлетені визнані недійсними.

«Таким чином, голосування визнано таким, що не відбулося», - сказав В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Згідно з регламентом ВР голосування визнається таким, що відбулося, якщо бюлетені взяли щонайменше 226 народних депутатів.