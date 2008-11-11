Голосування щодо відставки Яценюка визнане таким, що не відбулося
18:25, 11 листопада 2008Політика
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Завтра починаймо знову?
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив з трибуни ВР заступник голови Лічильної комісії Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.
За його словами, Лічильна комісія встановила, що бюлетені одержали 109 народних депутатів, а участь у голосуванні взяли 108. При цьому 2 бюлетені визнані недійсними.
«Таким чином, голосування визнано таким, що не відбулося», - сказав В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.
Згідно з регламентом ВР голосування визнається таким, що відбулося, якщо бюлетені взяли щонайменше 226 народних депутатів.
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