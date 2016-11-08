Розпочалася зустріч президентів України та Словенії: буде підписано низку двосторонніх документів (фоторепортаж)
Президент України Петро Порошенко проводить переговори з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором.
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Twitter.
«Розпочалися переговори президентів України та Словенії», - написав речник.
Як повідомила прес-служба глави держави, перед початком зустрічі на площі Конгресу з військовими почестями відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України з дружиною.
Президентські подружжя зустрілися у Золотій залі палацу президента Словенії, де відбулося коротке спілкування. У Великій залі палацу відбулася церемонія обміну державними нагородами – глава української держави вручив президенту Словенії орден Свободи, а президент Словенії вручив Порошенку найвищу державну нагороду Словенії – орден «За виняткові заслуги» Республіки Словенія.
По завершенню зустрічі під головуванням президентів відбудуться переговори делегацій обох країн, за результатами яких заплановано підписання українсько-словенських двосторонніх документів.
Після цього президенти проведуть спільну зустріч з представниками ЗМІ.
Читайте такожПорошенко додатково задекларував 1,9 мільйона гривень доходу
Як повідомляв УНІАН, за результатами переговорів двох президентів буде підписано низку двосторонніх документів.
Крім того, Порошенко проведе зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Словенія Міро Цераром та головою Державних зборів Республіки Словенія Міланом Брглезом. Запланована зустріч президента України з мером Любляни Зораном Янковичем.
Глава держави зустрінеться з керівниками провідних словенських компаній, в тому числі тих, які працюють на українському ринку.
Порошенко також поспілкується з українською громадою та візьме участь у відкритті пам’ятника Григорію Сковороді в Любляні.