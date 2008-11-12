Тимошенко впевнена, що за відставкою Яценюка стоїть Ющенко

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що відставка Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної ради не могла статися без вказівки Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади спікера парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним шляхом за допомогою бюлетенів, як це передбачено Регламентом.